Freiwasser-EM: Boy schwimmt auf Platz 16 über 10 km

Freiwasserschwimmerin Lea Boy hat bei der EM in Budapest im 10-km-Rennen den 16. Platz belegt. Die 21-Jährige aus Würzburg schlug im kalten Lupa-See nach 2:03:49,4 Stunden an und konnte auf der olympischen Distanz in den Kampf um die Medaillen wie erwartet nicht eingreifen.