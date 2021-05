NFL: Früherer Redskins-Quarterback Colt Brennan stirbt mit 37 Jahren

Laut Angaben seines Vaters wurde er bewusstlos in einem Hotelzimmer in Newport Beach aufgefunden. Dort hatte er sich demnach mit diversen Personen aufgehalten und das Anästhesie-Schmerzmittel Fentanyl zu sich genommen.

Brennan wollte Entzug machen

Brennan wurde 2008 von den ehemaligen Washington Redskins in der 6. Runde an Position 186 gedraftet.

Zuvor hatte er bereits am College große Erfolge gefeiert. An der Hawaii University kam er auf insgesamt 14.193 Yards und 146 Touchdowns, was ihm Rang zwei in der All-Time-Liste der NCAA einbrachte.