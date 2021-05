FC Barcelona und Real Madrid: Fallen die taumelnden Riesen Spaniens?

Innerhalb von 45 Minuten zerschlugen sich fast alle Titelhoffnungen des FC Barcelona, die in den vergangenen Wochen aus dem Nichts wieder Gestalt angenommen hatten.

2:0 führte Barca am vergangen Samstag zur Pause bei UD Levante. Endstand: 3:3. Ein Kollaps fast schon historischen Ausmaßes. Wenn der stolze Klub zur Pause bei einem Team im grauen Mittelfeld der Tabelle mit 2:0 führte, dann hatte man vor kurzer Zeit noch ein Torfestival der Blaugrana erwarten können. Mittlerweile ist nicht einmal mehr ein Sieg selbstverständlich.

Beim FC Barcelona steht alles auf dem Prüfstand

Nach dem 2:1-Sieg von Atlético Madrid am Mittwochabend ist der Traum von der Meisterschaft für Barca so gut wie ausgeträumt. Vier Punkte beträgt der Rückstand auf Atlético - bei noch zwei zu absolvierenden Spielen.

Real Madrid könnte mit einem Sieg im Nachholspiel immerhin auf zwei Zähler an den Stadtrivalen heranrücken, Atlético hat aber alles in der eigenen Hand. ( Service: Tabelle von La Liga )

Vermisst werden in Barcelona auch die Soli des Zauberers - von Lionel Messi. Der Superstar kann an einem guten Tag noch immer jedes Spiel im Alleingang entscheiden. Er rettet Barca allerdings nicht mehr durchgehend, wenn es beim Team mal schlecht läuft.

Messi ist jetzt 33 Jahre alt und zuletzt wirkte es immer öfter so, als habe er seinen Zenit überschritten. Trotzdem soll er nun einen irren Zehnjahresvertrag unterschreiben - inklusive Beschäftigung nach dem Karriereende. Der Argentinier steht nicht zur Debatte, dafür aber wohl fast jede andere Personalie rund um die Mannschaft.

In Katalonien steht alles auf dem Prüfstand.

Undenkbares bei Real Madrid

Beim großen Rivalen in Madrid ist das nicht anders.

Derzeit bahnt sich bei Real zudem noch etwas Undenkbares an: Sergio Ramos, Abwehrchef und König der Königlichen, wird den Klub wohl am Saisonende still und heimlich verlassen.