Rüdiger überlässt Krankenhaus seine Social-Media-Kanäle

Fußball-Nationalspieler Antonio Rüdiger nutzt seine Popularität, um auf die wichtige Arbeit im Gesundheitswesen aufmerksam zu machen. Der Profi des englischen Erstligisten FC Chelsea hat seine Kanäle auf den Sozialen Medien (Instagram, Twitter, Facebook) für einen Tag dem Chelsea and Westminster Hospital in London überlassen, "um zu zeigen, was sie für uns alle in der Pandemie geleistet haben".