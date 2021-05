Hansi Flick: Anfrage vom FC Barcelona, Vertrag vom DFB liegt vor

Ausgerechnet Barcelona! In der vergangenen Saison räumten die Flick-Bayern den FC Barcelona im Champions-League-Viertelfinale mit 8:2 aus dem Weg. Barca-Keeper Marc-André ter Stegen sagte dazu im SPORT1-Interview: "Das 2:8 gegen den FC Bayern hat uns wehgetan und in unserer Ehre gekränkt. Das möchte ich gar nicht abstreiten. Wir konnten den FC Bayern in unserer Verfassung zu der Zeit einfach nicht aufhalten. So ehrlich muss ich sein."