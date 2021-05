Anzeige

DFB-Pokal: Darum ist es für Borussia Dortmund das wichtigste Pokalfinale der Geschichte Das wichtigste Pokal-Finale für BVB

Bangen um Haaland: Wird er fürs Finale fit, Herr Terzic?

P. Berger

Borussia Dortmund will erstmals seit 2017 wieder den DFB-Pokal gewinnen. Ein Sieg im Finale gegen RB Leipzig ist für die Borussia aus drei Gründen besonders wichtig.

1965, 1989, 2012 und 2017 - die Jahresdaten zieren in riesigen gelben Lettern die BVB-Kurve am Marathontor im leeren Olympiastadion. Vier Mal hat Borussia Dortmund den DFB-Pokal in seiner langjährigen Klubgeschichte holen können.

"Siege sind durch nichts zu ersetzen", sagt Sportchef Michael Zorc vor dem Kracher gegen RB Leipzig (DFB-Pokal-Finale: RB Leipzig gegen Borussia Dortmund, Donnerstag ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) zu SPORT1. "Wenn du in Berlin bist, willst du den Titel auch holen. Wir haben den Pokal in unserer 100-jährigen Geschichte vier Mal gewonnen. Da kann gerne noch ein weiterer hinzukommen."

Anzeige

SPORT1 erklärt, wieso das Endspiel gegen Leipzig dreifach wichtig für die Borussia ist - und es wohl das wichtigste der Klubgeschichte ist.

1. Reputation

Seit vier Jahren wartet der BVB nun auf einen Titel. Zuletzt holten die Schwarzgelben 2017 – noch unter dem heutigen Chelsea-Coach Thomas Tuchel – den Pott (2:1 gegen Frankfurt). Die Sehnsucht nach etwas Blechernem ist in Dortmund riesig.

Die Fans sehnen sich nach dem nächsten Titel

"Es ist jetzt vier Jahre her, dass wir den Pokal geholt haben", sagt Kapitän Marco Reus. "Es wäre schön, wenn wir den Pott endlich wieder nach Dortmund holen."

Ein Titelgewinn wäre wie Balsam auf die geschundene Dortmunder Fan-Seele. Und er wäre allen voran wichtig für die Reputation des zweitpopulärsten deutschen Fußballklubs. Es geht um Prestige, um Anerkennung und um das eigene Selbstverständnis.

2. Konkurrenz

Leipzig gegen Dortmund – das Duell der Bayern-Jäger sorgt für Zündstoff. In den letzten Jahren knallte es immer wieder zwischen dem Retorten- und dem Traditionsklub. "In Leipzig wird gespielt, um eine Getränkedose zu vermarkten", sagte BVB-Boss Hans-Joachim Watzke im November 2016.

Anzeige

BVB oder RB: Wer ist zweite Macht in Deutschland hinter Bayern?

Eine Niederlage gegen RB würden allen voran die schwarz-gelben Fans, die den Verein nicht anerkennen und als "Konstrukt" sehen, kaum verkraften können. Natürlich habe diese Begegnung "eine gewisse Brisanz", sagt Watzke vor dem Spiel zu SPORT1. "Ich erwarte ein hochspannendes Pokalfinale. Wir wollen nach 2017 endlich wieder einen Titel holen. Das haben unsere Fans verdient."

Ausgerechnet Leipzig. Die Sachsen schicken sich immer mehr an, den BVB mittelfristig als zweite Kraft hinter den Bayern abzulösen. In dieser Saison wird RB zum zweiten Mal in der Bundesliga vor den Dortmundern landen.

Mit einem Pokalsieg kann die Borussia, die im Übrigen eine positive Bilanz gegen RB hat (6 Siege, 2 Remis, 2 Niederlagen), ein Statement an die Konkurrenz senden und ihre Vormachtstellung als Nummer 2 hinter den Bayern unterstreichen. "Die Frage nervt. Wir sind aktuell der zweitgrößte Klub in Deutschland", sagt Zorc im Gespräch mit SPORT1 ein wenig trotzig. "Das, was man über viele, viele Jahre erreicht hat, wird sich innerhalb eines Monats, wie auch immer diese Spiele ausgehen, nicht ändern."

3. Nagelsmann

Auch die Dortmunder hatten ihn auf dem Zettel. Julian Nagelsmann war nach der Entlassung von Peter Bosz im Dezember 2017 BVB-Wunschtrainer. "Vor einigen Jahren hätte das sicher ein Thema sein können", bestätigte Watzke in der SportBild.

Wechselt Julian Nagelsmann als Pokalsieger zum FC Bayern?

Ausgerechnet jener Nagelsmann wechselt nach dieser Saison von RB Leipzig zum FC Bayern. SPORT1 fragte den Noch-RB-Trainer: Wie wichtig ist es, mit einem Titel zum Rekordmeister zu wechseln? "Es geht nicht darum, dass ich mit einem Titel irgendwo hingehe. Das ist keine Bedingung. Das Spiel hat keine großen Auswirkungen auf meinen persönlichen Werdegang", meint Nagelsmann.

Anzeige