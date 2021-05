Javi Martínez über Abschied vom FC Bayern, Lederhosen, Hernandez

Martínez wollte "am liebsten für immer" bei Bayern bleiben

Am meisten vermissen werde er an München die Besuche im Biergarten. Besuche auf der Wiesn und in der Allianz Arena kündigte er bereits an. Interessante Randnotiz: In Bilbao hatte er einst selbst eine Art Oktoberfest veranstaltet. (Transfermarkt Die heißesten Gerüchte im Transferticker)