Julian Nagelsmann rasiert Angelino: Tappt er bei FC Bayern in Kovac-Falle?

Nagelsmann als Inbegriff von leistungsorientiert?

Von dieser hat er sich zwar wieder erholt, in den vier Spielen nach der kurzen Zwangspause kam er aber nicht wirklich in Tritt. Beim Bundesliga-Kracher in Dortmund am vergangenen Wochenende wechselte Nagelsmann Angelino nach 75 Spielminuten aus. Er war alles andere als begeistert von der Leistung seines Spielers.