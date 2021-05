NHL: Leon Draisaitl und Dominik Kahun führen Oilers zum nächsten Sieg

Die Eishockey-Nationalspieler Dominik Kahun und Leon Draisaitl führen die Edmonton Oilers in der NHL zum nächsten Sieg. Das Duo macht in der Overtime alles klar.

Beim 4:3 gegen die Montreal Canadiens erzielte Kahun auf Vorlage von Draisaitl nach 27 Sekunden in der Overtime den entscheidenden Treffer. Draisaitl (31.) hatte zuvor schon zum zwischenzeitlichen 3:2 getroffen.

Durch die beiden Torbeteiligungen baute Deutschlands Sportler des Jahres zudem seine Serie aus - in den vergangenen sieben Partien gelang ihm jeweils mehr als ein Scorerpunkt. Die Oilers sind bereits für die Playoffs qualifiziert und treffen in der ersten Runde auf die Winnipeg Jets. (SERVICE: Tabelle der NHL)

Am Samstag bestreiten Draisaitl und Co. ihr letztes Spiel in der Hauptrunde gegen die Vancouver Canucks.