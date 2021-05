Zorc: Pokalsieg '89 "war der Startschuss in eine bessere Zukunft"

Sportdirektor Michael Zorc von Borussia Dortmund sieht den Triumph seiner "Pokalhelden in Ringelsocken" heute noch als Erweckungserlebnis.

Sportdirektor Michael Zorc von Borussia Dortmund sieht den Triumph seiner "Pokalhelden in Ringelsocken" heute noch als Erweckungserlebnis. "Der Pokalsieg 1989 war für uns der Startschuss in eine bessere Zukunft", sagte Zorc dem SID vor dem 78. Endspiel zwischen dem BVB und RB Leipzig am Donnerstag (20.45 Uhr/ARD und Sky).