AEW Dynamite: Miro (Rusev bei WWE) entthront Darby Allin

Früherer Rusev erreicht als Miro das nächste Level

Bei AEW wurde Miro zunächst als "Best Man" des Pärchens Kip Sabian und Penelope Ford eingesetzt, nach einer verlorenen Fehde gegen die Publikumslieblinge The Best Friends wandte sich Miro gegen Sabian und verdeutlichte seine Titel-Ambitionen.

Darby Allin entthront, Sting wird attackiert

Die Ergebnisse von AEW Dynamite am 12. Mai 2021:

IWGP United States Title Match: Jon Moxley (c) besiegt Yuji Nagata

AEW Tag Team Title vs. Career Match: The Young Bucks (c) besiegen SCU

AEW World Heavyweight Title #1 Contendership Match: Orange Cassidy vs. Pac - Double Count Out

Thunder Rosa besiegt Jazmin Allure

TNT Title Match: Miro besiegt Darby Allin (c) - TITELWECHSEL!