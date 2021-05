La Liga: Atlético Madrid greift nach dem Titel - Sieg gegen Real Sociedad

Carrasco und Correa bringen Atlético auf Kurs

Der Vorsprung auf Verfolger FC Barcelona beträgt zwei Spieltage vor Schluss vier Punkte. Barca hatte am Dienstag beim 3:3 bei UD Levante erneut Punkte liegengelassen. Real Madrid könnte mit einem Sieg in Granada am Donnerstag noch bis auf zwei Punkte an Spitzenreiter Atléti heranrücken. (La Liga: Ergebnisse und Spielplan)