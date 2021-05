Hockey: Herren unterliegen Großbritannien trotz Blitzstart - Frauen drehen das Spiel

Hockey-Herren verlieren in London © AFP/SID/MANAN VATSYAYANA

Die deutschen Hockey-Herren haben ihr Pro-League-Spiel in London nach einem Blitzstart verloren. Das Team von Bundestrainer Kais al Saadi unterlag Großbritannien in einem Schlagabtausch mit 3:5 (3:4). Die Frauen waren an gleicher Stelle erfolgreich.