Künftiger Leipzig-Trainer Marsch mit Salzburg erneut Meister

Dem US-amerikanischen Trainer und seinem Team ist der achte nationale Titel in Serie nach dem 2:0 (1:0) am drittletzten Spieltag gegen Verfolger Rapid Wien nicht mehr zu nehmen.

Marsch zum zweiten Mal in Folge Doublesieger

Den ÖFB-Cup gewann RB bereits am 1. Mai. Marsch (47), der in Leipzig zur kommenden Saison Julian Nagelsmann beerbt, feierte damit in seinen zwei Jahren in der Mozartstadt jeweils das Double.