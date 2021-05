Anzeige

FC Bayern: Flick versüßt Profis Quarantäne-Trainingslager mit Familien Flick versüßt Profis Quarantäne

Pure Dominanz seit 2013: Die historische Bayern-Ära

F. Plettenberg

Die Profis des FC Bayern müssen für zehn Tage ins Quarantäne-Trainingslager einziehen. Damit sie nicht alleine sind, hat ihnen Hansi Flick einen Wunsch erfüllt.

Liebevolle Geste von Hansi Flick!

Um 18.35 Uhr haben die Stars des FC Bayern am Mittwochabend in ihr zehntägiges Quarantäne-Trainingslager in Grassau eingecheckt.

Die Überraschung: Viele Spieler kamen nicht allein, sondern in Begleitung. So fuhren die Partnerinnen von David Alaba und Joshua Kimmich den beiden Mannschafts-Bussen in Privat-Autos hinterher.

Zuvor checkte die Freundin von Corentin Tolisso ein. Die Partnerin von Niklas Süle ist ebenfalls mit vor Ort.

Bayern-Stars dürfen Frauen und Kinder mitbringen

Noch schöner für die jungen Väter: Alle durften ihre Kinder mitnehmen. Die Kinderwagen samt Baby-Equipment fuhren sie persönlich ins Hotel.

Nach SPORT1-Informationen haben die Nationalspieler ihren Cheftrainer gefragt, ob sie die letzten Tage vor der EM gemeinsam mit ihren Familie verbringen dürfen.

Flick willigte ein, dass die Spielerfrauen ins Hotel einziehen dürfen. Denn alle Partnerinnen haben sich an die strengen Hygieneauflagen gehalten und vor der Ankunft testen lassen.

Familien-Glück im Vier-Sterne-Ressort!

Transfer-Strategie: Darum liegt Bayern vor der Konkurrenz

Müller testet den Golfplatz

Umgeben von Bergen trainieren die Bayern auf dem gepflegten Trainingsgelände von Kreisligist Grassau. Unmittelbar daneben können die Spieler auf einem 18-Loch-Golfplatz das Eisen schwingen oder auf einem Tennisplatz ihre Schläger.

Thomas Müller war der erste Profi, der direkt nach der Ankunft ein paar Abschläge machte. SPORT1 grüßte er freundlich und verabschiedete sich nach rund 20 Minuten wieder ins Hotel.

Am 22. Mai wird der Bayern-Tross das Hotel verlassen und nach München zurückkehren. Dann steht der 34. Spieltag an. In der Allianz Arena empfangen die Münchner den FC Augsburg und bekommen anschließend die Meisterschale überreicht.

Bayern-Stars zwischen Meisterschale und EM

Am 28. Mai reisen die deutschen Nationalspieler, höchstwahrscheinlich auch Müller, zum DFB-Trainingslager in Seefeld/Tirol an, sind dann bis zum EM-Ende von ihren Familien getrennt.