Handball, Champions League: THW Kiel mit PSG-Sieg Final Four nahe - Wiencek verletzt

Titelverteidiger THW Kiel hat die Tür zum Final Four der Champions League in Köln ein Stück weit aufgestoßen, wird aber von neuen Personalnöten gebeutelt.

Sorgen bereitet dem THW zudem eine Knieverletzung bei Patrick Wiencek. Der Nationalspieler musste nach nur wenigen Minuten in der zweiten Halbzeit gestützt vom Feld geführt werden, lag zuvor mit schmerzverzerrtem Gesicht am Boden, nachdem ihm Paris' Luc Steins unglücklich auf das rechte Knie gefallen war.

THW näher sich Final Four - aber Sorge um Wiencek

Die SG Flensburg-Handewitt tritt in ihrem Hinspiel am Donnerstag (ab 18.45 Uhr im LIVETICKER) beim dänischen Meister Aalborg Handbold an und hofft auf eine gute Ausgangslage im Kampf um das Finalturnier in Köln (12. und 13. Juni).