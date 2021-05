Cristiano Ronaldo mit 100. Tor für Juventus Turin - Rekord für CR7

Ronaldo stellt Weltrekord auf - und schreibt für Juve Geschichte

Ronaldo ist damit der erste Spieler überhaupt, der für drei Klubs in drei verschiedenen Ländern erzielt hat. ( Tabelle der Serie A )

Auch in der Klubhistorie der "Alten Dame" verewigte sich der portugiesische Superstar: Er ist der erste Juve-Spieler, der diese Marke bereits in seinen ersten drei Spielzeiten erreicht. Omar Sívori und Roberto Baggio durchbrachen diese Schallmauer erst in vier Spielzeiten.