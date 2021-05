3.Liga: Fans von 1860 München fordern: Sascha Mölders mit zu Olympia

Für die Gründer der Petition könnte der DFB mit dieser Entscheidung ein Zeichen setzen: "Es wäre eine ungewöhnliche Entscheidung, einen Spieler aus der Dritten Liga für die Olympischen Spiele zu berufen. Aber in dieser ungewöhnlichen Zeit würden Sie damit ein erstaunliches Zeichen an all die Fans und aktiven Sportler senden, die Sascha Mölders als Fans bewundern oder sich in seiner Art Fußball zu spielen erkennen - nicht nur in Giesing (dort aber besonders)" (Auch interessant: 3. Liga - München spielt verrückt)