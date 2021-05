Edin Terzic: Vom BVB-Fan zum Pokal-Sieger?

Müssen und nicht hoffen - so könnte die Zauberformel lauten, mit der Terzic bislang sein Werk bei Borussia Dortmund vollbracht hat. Nach anfänglichen Schwierigkeiten hat der 38-Jährige die Schwarz-Gelben wieder in jene Gefilde geführt, die den ganzen Verein und alle Anhänger ruhig schlafen lassen.

Terzic: "Ein Mix aus Vorfreude und Anspannung"

Sollte das tatsächlich gelingen, würde Terzic wohl zweifelsfrei als Großer gelten, nicht nur in Dortmund, sondern auch in vielen anderen Teilen Deutschlands. Dass der Fußball-Liebhaber aber nicht immer ganz so im Rampenlicht stand, zeigt ein Blick in seine Vergangenheit.