Formel 1, Mick Schumacher: Haas-Rookie erntet Lob von Red Bull -. und kriegt Muskeln

Mick Schumacher bekommt nach seinen ersten vier Rennen in der Formel 1 nur Lob. Neben seinem Selbstbewusstsein wachsen bei dem 22-Jährigen auch die Muskeln.

"Das Gewicht der Erwartung ist keine Last, sondern ein Möglichkeit", twitterte der Haas-Pilot nach seinem 18. Platz beim Großen Preis von Spanien .

Dazu überraschte er mit einem Bild als Mucki-Mann. Schumacher junior stemmt Gewichte – und erinnert auch dabei an seinen Vater. Als der jung war, ließ er sich in ähnlichen Posen ablichten…

Die Last des Nachnamens – der 22 Jahre alte Mick scheint sie einfach abzuschütteln. Sagt auch Onkel Ralf Schumacher. (EXKLUSIV: Mick Schumacher spricht mit SPORT1 über seine Rookie-Saison)

"Grundsätzlich würde ich sagen, ist es maximal schwieriger, weil die Jungs (Mick und Ralfs Sohn David; d. Red.) mehr im Fokus sind", sagt der sechsmalige GP-Sieger und heutige Sky -Experte - und fügt an: "Mick hat das super gemeistert, er macht einen exzellenten Job in der Formel 1."

Formel-1-Rookie scheint zuletzt deutlich an Muskulatur dazugewonnen zu haben

Schumacher mit mehr Muskeln - und vielen Fürsprechern

Fest steht: Mick Schumacher konnte sich trotz seiner Fahrt am hinteren Ende des Feldes in den ersten vier Rennen perfekt in Szene setzen.