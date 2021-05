FC Bayern: Vorstand Oliver Kahn ist von Mehmet Scholls Aussage überrascht

Kahn zeigt sich im Gespräch mit der Sport Bild darauf verwundert: "Ich dachte bis zu diesem Zeitpunkt, dass wir ein normales Verhältnis haben. Mehmet saß neben mir in der Kabine, wir haben ein Zimmer geteilt", sagte der künftige Vorstandsvorsitzende des FC Bayern.

Scholl bot er ein Gespräch unter Männern an: "Gerne lade ich ihn an die Säbener Straße auf einen Kaffee ein. Dann kann er mir ja sagen, was ihn stört.“