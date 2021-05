CHECK24 Doppelpass mit Kevin Großkreutz und Patrick Helmes

Kevin Großkreutz und Patrick Helmes diskutieren am Sonntag im CHECK24 Doppelpass auf SPORT1 über das Pokalfinale und den Liga-Endspurt. Zugeschaltet ist Friedhelm Funkel.

Den Meistertitel hat der FC Bayern bereits in der Tasche, aber am vorletzten Spieltag steht in der Bundesliga noch einiges auf dem Spiel.