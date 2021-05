Wanda Icardi: Spielerfrau von PSG-Star sauer wegen Bikini-Zensur

Zwölf Mal Sex am Tag: Schlüpfrige Details über Wanda Nara öffentlich

C. Paschwitz

Wanda Icardi gerät in Rage wegen eines Instagram-Eingriffs zu einem ihrer jüngsten Posts in freizügiger Anmutung. Die Frau eines PSG-Star vermisst Respekt - und bekommt Zuspruch ihrer Fans.

Hmmm, da hatte sie in der Vergangenheit durchaus schon anstößigere Fotos in den sozialen Orbit geschossen: ( BOULEVARD-NEWS: Alles zur SPORT1-VIP-Loge )

Was Freizügigkeit und entsprechende Bebilderung angeht, ist Wanda Icardi bekanntlich ja kein Kind von Traurigkeit.

Ob nun Schnappschüsse in Dessous, lasziv selbst-inszeniert auf der Pool-Liege oder einfach nur in knappen Shorts - die umtriebige Spielerfrau von PSG-Star Mauro Icardi hat sich bereits auf hunderten ihrer Posts in Pose geworfen und damit auch eine beträchtliche Follower-Schar auf Instagram eingesammelt.

Wie gut verstehen sich Mauro Icardi (l.) und Lionel Messi? Gerüchten, wonach beide Argentinier verkracht seien, widersprach Icardi nun. "Er ist der beste Spieler der Welt und ich schätze ihn enorm", sagte der von Inter an PSG ausgeliehene Stürmer dem französischen TV-Sender "Canal+" - und sprach auch über die Rolle seiner Frau © Getty Images

Den Gerüchten zufolge soll auch Wanda Nara, ihres Zeichens Beraterin und Ehefrau Icardis, ein Grund für einen angeblichen Zwist mit Messi sein. Hintergrund: Nara war vor Icardi mit Ex-Kollege Maxi Lopez verheiratet. "Ich lasse die Leute einfach reden, man kann das sowieso nicht verhindern", kommentierte Icardi dies nun: "Wanda ist bekannt und ich bin es auch, aber das hat keinen Einfluss auf meine sportliche Leistung" © Getty Images

Icardis Streit mit Messi ist aber bei Weitem nicht der erste Aufreger, den Wanda Nara sich auf ihre Fahnen schreiben kann. SPORT1 wirft einen Blick auf das bewegte Leben des Models, der Moderatorin, der knallharten Spielerberaterin © SPORT1-Montage/Getty Images

Wanda Nara wurde in einer kleinen Stadt in der Nähe von Buenos Aires geboren. Sie machte eine Ausbildung als Kosmetikerin und sammelte schon mit 18 Jahren erste Erfahrungen im Schauspiel und in TV-Formaten. Ihr Schwester Zaira Nara kam 2009 mit Diego Forlán zusammen, der zu dieser Zeit für Atlético Madrid auf Torejagd ging © Getty Images

Anzeige

Wenig später führte auch Wanda eine Beziehung mit einem Profifußballer. Allerdings noch nicht mit Icardi, sondern mit einem weiteren Landsmann: Maxi López, der wegen seinen - für einen Argentinier - ungewöhnlich blonden Haaren auch "El Aleman" (der Deutsche) genannt wird © Getty Images

2011 zog sie nach Italien. Dort verdiente López bei Catania Calcio sein Geld. Ein Jahr später wechselt er zu Sampdoria Genua. Beim Klub aus Ligurien stand zu dieser Zeit auch ein anderer Argentinier unter Vertrag: Der sechs Jahre jüngere Mauro Icardi © Getty Images

Die beiden Teamkollegen wurden schnell zu Freunden. Icardi war Stammgast bei López und freundete sich so auch mit dessen Ehefrau an, mit der López mittlerweile drei Kinder hatte. Aus Freunden wurde ein Liebespaar, noch während Wanda Nara mit López verheiratet war ©

"Ich liebe Wanda", schrieb Icardi schließlich auf Twitter und löste so damit ein Beziehungsdrama aus. Wanda ließ sich von López scheiden und machte ihre Beziehung zu Icardi öffentlich © Getty Images

Anzeige

Icardi wechselte zu Inter Mailand und traf im April 2014 erstmals auf Sampdoria. López verweigerte den Handschlag mit seinem ehemaligen Kumpel, was die Presse dazu veranlasste, das Spiel "Derby della Wanda" zu taufen © Getty Images

Kurz nachdem Wanda von López geschieden war heiratete sie am 27. Mai 2014 Icardi. Außerdem wurde sie zu seiner Managerin und erarbeitete sich den Ruf als weibliche Mino Raiola. Die knallharte Spielerberaterin verstand es immer, ihren Mann als einen der begehrtesten Stürmer der Welt ins Schaufenster zu stellen © Getty Images

In sozialen Netzwerken philosophierte sie oftmals, was ihr Gatte denn Wert sei und handelte dann lukrative Verträge bei Inter aus. In Mailand wurde Icardi zur lebenden Sturmlegende und das Ehepaar außerdem zu einer Attraktion. Wenn Nara und Icardi durch die Straßen der italienischen Metropole spazierten, dann waren sie stets von Fans uns Schaulustigen umringt © Getty Images

Zusammen mit ihrem zweiten Ehemann bekam Wanda zwei Töchter. Icardi ließ sich ihre Namen tätowieren, genau wie die der drei Kinder, die seine Frau mit in die Ehe brachte. Neben ihren Beschäftigungen als Mutter und Spielerberaterin trieb die Argentinierin ihre Karriere als Model voran © Getty Images

Anzeige

Auf Instagram versorgt sie ihre 5,6 Millionen Follower regelmäßig mit freizügigen Bildern © Instagram: wanda_icardi

Nebenbei arbeitet sie außerdem als Moderatorin. Im September 2018 ersetzte sie Melissa Satta als Moderatorin der Sport-Talk-Show "Tiki Taka – Il calcio é il nostro gioco", die auf den TV Sendern Italia 1 und Canale 5 ausgestrahlt wird © Getty Images

Nun fädelte sie in ihrer Funktion als Spielerberaterin den Deal mit PSG ein. Ein Deal in der Größenordnung von 70 Millionen Euro. Das ist die Gesamtsumme aus Leihgebühr und Kaufoption © Getty Images

Bei PSG soll Icardi nun die Lücke schließen, die sich durch die Verletzungen von Kylian Mbappe und Edinson Cavani aufgetan hat. Seinen Debüt für das Team von Trainer Thomas Tuchel könnte Icardi am kommenden Samstag gegen Racing Straßburg geben © Getty Images

Anzeige

Ein Wechsel innerhalb Italiens wäre Wanda Nara allerdings lieber gewesen, wie sie nun deutlich zu verstehen gab. Als Grund für ihre drastische Aussage über den Wechsel ihres Mannes nach Paris nannte die 32-Jährige die gemeinsamen Kinder, die in Italien zur Schule gehen © Getty Images

"Er packte einen kleinen Koffer, ging und ließ mich mit allem zurück. Die Jungs gehen in Italien zur Schule, also werden wir zwischen Mailand und Paris leben und hin und her pendeln" © Instagram: wanda_icardi