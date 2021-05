DFB-Pokal-Finale in Berlin: Nachwuchsspieler überreichen Pokal

Eine Jugendspielerin und ein Jugendspieler werden am Donnerstag nach dem Finale zwischen Borussia Dortmund und RB Leipzig den DFB-Pokal überreichen.

Eine Jugendspielerin und ein Jugendspieler werden am Donnerstag nach dem Finale zwischen Borussia Dortmund und RB Leipzig (DFB-Pokal-Finale: RB Leipzig gegen Borussia Dortmund, Donnerstag ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) den DFB-Pokal an den Kapitän der siegreichen Mannschaft überreichen.

Das teilte der DFB, dessen Präsident Fritz Keller wegen der anhaltenden Krise in der Verbandsspitze am Dienstag seinen Rücktritt angekündigt hatte, einen Tag vor dem Endspiel in Berlin mit.