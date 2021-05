Terzic optimistisch: "Bei Haaland sieht es ganz gut aus"

Trainer Edin Terzic von Borussia Dortmund hofft auf einen Einsatz von Star-Stürmer Erling Haaland am Donnerstag im DFB-Pokal-Finale gegen RB Leipzig.

Trainer Edin Terzic von Borussia Dortmund hofft auf einen Einsatz von Star-Stürmer Erling Haaland am Donnerstag im DFB-Pokal-Finale gegen RB Leipzig (20.45 Uhr/ARD und Sky). Nach seiner Oberschenkelverletzung war der Norweger erst am Dienstag ins Training der Borussen zurückgekehrt und hatte am Mittwoch die Reise nach Berlin mit der Mannschaft angetreten.