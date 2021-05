Nagelsmann: "Pokalfinale emotionaler Abschied" - Angelino fehlt

Nagelsmann will mit Leipzig seinen ersten Titel © AFP/SID/CATHRIN MUELLER

Für Julian Nagelsmann von RB Leipzig hat das DFB-Pokal-Finale am Donnerstag gegen Borussia Dortmund persönlich einen hohen Stellenwert.

Für Trainer Julian Nagelsmann von RB Leipzig hat das DFB-Pokal-Finale am Donnerstag gegen Borussia Dortmund (20.45 Uhr/ARD und Sky) persönlich einen hohen Stellenwert. "Das wird ein emotionaler Abschied, trotzdem haben wir noch zwei Bundesliga-Spiele. Aber das Spiel ist schon emotional hoch gerankt", sagte Nagelsmann am Tag vor dem Spiel in Berlin.