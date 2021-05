DFB-Pokal-Finale: Julian Nagelsmann rasiert Angelino, nicht im Kader von RB Leipzig

Nagelsmann kritisiert Spieler: "Man macht auch nicht per SMS Schluss"

Das erklärte der Coach auf der PK am Mittwoch kurz angebunden. "Angelino ist nicht dabei", sagte Nagelsmann: "Auf die genauen Gründe muss ich jetzt nicht eingehen, auf jeden Fall ist er nicht dabei, steht nicht im Kader."

Angelino "leistungsbedingt nicht im Kader" von RB Leipzig

Der linke Flügelspieler hatte nach überstandener Muskelverletzung die vergangenen vier Bundesliga-Spiele für Leipzig absolviert, auch beim 2:3 gegen Borussia Dortmund am Samstag spielte er - bis zur 75. Minute. Dann wechselte Nagelsmann ihn aus, weil er mit Angelinos Leistung überhaupt nicht zufrieden war.

Heißt nun: Der Spanier muss nach dem Finale in den kommenden Trainingseinheiten wieder mehr Gas geben, um sich für Einsätze für die verbleibenden Bundesliga-Spiele gegen den VfL Wolfsburg und Union Berlin zu empfehlen.

Ärger zwischen Nagelsmann und Angelino vor Gladbach-Spiel

Der CHECK24 Doppelpass mit Kevin Großkreutz und Patrick Helmes am Sonntag ab 11 Uhr im TV auf SPORT1

Bremen-Spiel sorgt erneut für Rüffel

In einer Instagram-Story hatte der Spanier per Trainingsbild mit einer Checkliste Druck gemacht: Laufen, Schießen, Kreuzen, Cardio - alle vier Begriffe waren mit einem grünen Haken versehen, aber darunter ein rotes Kreuz gesetzt. Zudem schrieb er auf das Bild den süffisanten Rat an seine Follower, dass sie ihn beim Managerspiel besser verkaufen sollten.