DFB-Pokal: PK mit Nagelsmann und Terzic vor Leipzig - BVB

Am Donnerstag duellieren sich RB Leipzig und Borussia Dortmund im DFB-Pokal-Finale. Zuvor sprechen Nagelsmann und Terzic über die Ausgangslage. Die PK LIVE.

Am Donnerstag ist es so weit: RB Leipzig trifft im Pokal-Finalkracher auf Borussia Dortmund. (DFB-Pokal-Finale: RB Leipzig gegen Borussia Dortmund, Donnerstag ab 20.45 Uhr im LIVETICKER)

Dabei kommt es nicht nur zum Duell zweier junger Teams, sondern auch zweier junger Trainer, die in ihrer Rolle als Chef-Trainer von RB und dem BVB künftig nicht mehr auftreten werden.

Bevor es so weit kommt, sprechen die beiden aber erst einmal in der offiziellen Pressekonferenz vor dem Pokal-Kracher in Berlin - und SPORT1 ist LIVE dabei.