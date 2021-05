Buccaneers eröffnen NFL-Saison gegen Dallas

Super-Bowl-Champion Tampa Bay Buccaneers tritt im Eröffnungsspiel der neuen Saison in der US-Football-Profiliga NFL gegen die Dallas Cowboys an.

Super-Bowl-Champion Tampa Bay Buccaneers tritt im Eröffnungsspiel der neuen Saison in der US-Football-Profiliga NFL gegen die Dallas Cowboys an. Das gab die NFL am Mittwoch bekannt.