Kunstturnen: Nachwuchs-Bundestrainerin Schunk bis Juni in Chemnitz

Erstes Etappenziel auf dem Weg zu den Olympischen Spielen in Tokio sind die deutschen Meisterschaften vom 3. bis 6. Juni, die im Rahmen von "The Finals" in der Dortmunder Westfalenhalle ausgetragen werden. Die zweite und letzte Olympia-Qualifikation findet am 12. Juni (13.30 Uhr) in der Münchner Olympiahalle statt.