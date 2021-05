Sporting Lissabon dank Amorim erstmals seit 2002 Portugiesischer Meister

2018 lag Sporting am Boden, Anfang 2020 verließ ein Schlüsselspieler den Verein. Nun krönen sich die Portugiesen zum Meister. Auch dank eines Wundertrainers.

Es folgte ein Zerwürfnis zwischen Mannschaft und Führung. Und es wurde sogar noch schlimmer. Mitte Mai, wenige Tage vor dem Pokalfinale, stürmten 50 Maskierte das Vereinsgelände und attackierten Spieler, Trainer und weitere Mitarbeiter. Der frühere Bundesliga-Star Bas Dost beispielsweise erlitt eine blutende Kopfverletzung . In der Folge verlor Sporting das Pokalfinale gegen Underdog Desportivo Aves und einige Spieler kündigten einseitig.

Sporting feiert ersten Meistertitel seit 2002

Im Mai 2021 ist die Gemengelage eine komplett andere. Mit einem 1:0-Sieg gegen Boavista Porto machte Sporting am 32. Spieltag der Liga NOS im heimischen Estádio José Alvalade XXI den 19. Portugiesischen Meistertitel perfekt – und das ohne eine einzige Niederlage. (BERICHT: Ronaldos Ex-Klub holt Titel)

Es ist der erste Ligatitel für Sporting seit 19 Jahren. In der Zwischenzeit ging der Titel immer an Stadtrivale Benfica oder den FC Porto. Doch in diesem Jahr schlug die jahrelang dritte Kraft im portugiesischen Fußball zurück.