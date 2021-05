Heimspiel vor der Sommerpause: DFB-Frauen testen gegen Chile

Die DFB-Frauen testen vor der Sommerpause noch gegen einen interessanten Olympia-Teilnehmer. Am 15. Juni steigt ein Heim-Länderspiel gegen Chile.

Die deutschen Fußballerinnen testen Mitte Juni gegen einen interessanten Olympia-Teilnehmer. Die Auswahl von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg bestreitet am 15. Juni (15.00 Uhr) ein Heim-Länderspiel gegen Chile. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch mit, der Austragungsort wird zeitnah bekannt gegeben.

Das Auswärtsspiel gegen Frankreich am 10. Juni (21.10 Uhr) in Straßburg hatte der Verband bereits am Montag verkündet. Damit stehen beide Gegner für den Lehrgang vor der Sommerpause fest.