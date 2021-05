Valorant: Der neue "Replication"-Modus ist spielbar

Riot experimentiert schon seit jeher mit alternativen Playlisten, um für Auflockerung zwischen den kräftezehrenden Ranked Runden zu sorgen. Zuerst gab es die winterliche "Snowball Fight", dann kam "Escalation", das an Waffenspiel aus Call of Duty angelehnt war. Nun ist mit "Replication" der nächste zeitlich limitierte Spielmodus an der Reihe. Inspirieren ließ man sich dabei von League of Legends‘ "One For All".