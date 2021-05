DFB-Pokal: RB Leipzig - Borussia Dortmund live im TV, Stream, Ticker

Der Rahmen ist traurig, das Feiertagsfinale ohne Erbarmen in den Kalender gequetscht. Sportlich aber verspricht der DFB-Pokal-Showdown am ungewohnten Donnerstag großes Spektakel: Borussia Dortmund und RB Leipzig ringen um den Status der zweiten Macht im deutschen Fußball, um den Sieg von Tradition oder Retorte, zwei aufregende Trainer kämpfen um ihren ersten Titel - und Erling Haaland ist auch wieder dabei.

Pokal-Finale: BVB mit breiter Brust gegen RB

Der psychologische Vorteil liegt beim BVB. Der Vizemeister hat in der Bundesliga einen Elf-Punkte-Rückstand auf die Champions-League-Plätze in einen kleinen Vorsprung gedreht und die Leipziger erst am Samstag 3:2 besiegt - ohne Haaland, der nach Oberschenkelproblemen wieder im Training ist. "Wir haben sie zweimal geschlagen. Sie stehen in der Liga über uns. Alles andere ist Geschwätz", sagte Zorc.