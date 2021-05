Olympia in Tokio: Masters-Champion Matsuyama mit "gemischten Gefühlen"

Der japanische Golfstar Hideki Matsuyama hat Bedenken hinsichtlich der Austragung der Olympischen Spiele in Tokio während der Corona-Pandemie geäußert. Wenn man sich die Situation in Japan ansehe, "habe ich gemischte Gefühle", sagte der Gewinner des US Masters vor dem Turnier der US-Tour in McKinney/Texas.