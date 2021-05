Orban vor Duell mit Haaland: "Wucht und Dynamik"

Abwehrspieler Willi Orban von RB Leipzig zeigt vor dem Pokalfinale am Donnerstag gegen Borussia Dortmund großen Respekt vor Erling Haaland.

Abwehrspieler Willi Orban von RB Leipzig zeigt vor dem Pokalfinale am Donnerstag (20.45 Uhr) im Berliner Olympiastadion gegen Borussia Dortmund großen Respekt vor BVB-Stürmer Erling Haaland.

Der Norweger in Diensten des BVB hat seine Oberschenkelverletzung offenbar rechtzeitig auskuriert und wird am Donnerstag wohl zur Verfügung stehen.

"Haalands größte Stärke ist seine Wucht und seine Dynamik bei Tiefenläufen", sagte der Ungar im Interview mit Spox und Goal und meinte über die Naturgewalt: "Am gefährlichsten ist er, wenn er an der letzten Linie lauert, den Ball fordert und dann in die Spitze sprintet."