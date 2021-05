Erling Haaland reist mit Borussia Dortmund zu Pokalfinale in Berlin

Als Borussia Dortmund einen Tag vor dem Finale des DFB-Pokals in Richtung Berlin abflog, war auch der zuletzt angeschlagene Stürmerstar mit an Bord. Insgesamt befanden sich 24 Spieler im Aufgebot von Trainer Edin Terzic.

Am Donnerstag trifft der BVB in der Hauptstadt im Endspiel auf RB Leipzig - Haaland hatte die letzten beiden Spiele in der Bundesliga wegen muskulären Problemen verpasst.