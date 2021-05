Black Ops Cold War Weapon Guide: Streetsweeper

Die Streetsweeper ist die einzige vollautomatische Schrotflinte in Call of Duty: Black Ops Cold War. Wie ihr aus dem Setup den maximalen Nutzen zieht, seht ihr hier.

Die Streetsweeper hat mit der neuen Season harte Nerfs erfahren. Das One-Kill-Potenzial wurde entfernt, der maximale Schaden wurde von 138 auf nur 88 reduziert und auch die mittlere Reichweite der Schrotkugeln ist jetzt geringer. Dafür bleibt die Identität der Streetsweeper erhalten: Sie ist die einzige Shotgun im Spiel, die vollautomatisch funktioniert. Hier bekommt ihr ein Setup, das ihre Stärken immer noch am besten ausnutzen kann.

Streetsweeper Setup Guide

Ein großer Nachteil der Streetsweeper ist die extrem lange Nachladezeit. Nach alter Schrotflintentradition müsst ihr jede Patrone einzeln in das Magazin stecken. Das kann bei der riesigen Trommel schon mal ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Dafür hat die Streetsweeper das Potenzial, mit einer Salve ein gesamtes Team auszuschalten.

Das Setup funktioniert am besten, wenn ihr dauerhaft in Bewegung bleibt. Ihr könnt die Streetsweeper so auch als Primärwaffe spielen, müsst euch aber dann ausschließlich auf Nahkämpfe beschränken.