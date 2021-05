Waffen Guide Valorant: Guardian

Die Guardian kann man in Valorant wohl am ehesten mit der Vandal vergleichen, allerdings kostet sie wesentlich weniger. Das Magazin ist relativ klein und das Gewehr insgesamt recht langsam. Ein Vorteil der Guardian liegt aber in ihrem soliden Schaden. Der Schaden wird über Distanz kaum weniger und ihr seid mit dem Gewehr in der Lage, Spieler auch mit einem einzigen Schuss zu töten: Die schwere Durchschlagskraft macht es wahrscheinlicher, einen One-Tap zu landen.

Valorant: Stats der Guardian

Die ersten Schüsse aus der Hüfte funktionieren mit der Guardian ganz gut, allerdings ist die halbautomatische Waffe ohne anzuvisieren auf Dauer nicht wirklich kontrollierbar. Für große Entfernungen ist die Guardian mit einem x1,5 Zoom-Zielfernrohr ausgestattet. Den Headshots steht also nichts im Weg außer eine ruhige Hand am Abzug. Kein anderes Gewehr in Valorant besitzt übrigens so ein gutes Zielfernrohr – benutzt sie also eher wie eine Sniper und lasst euch nicht auf lange Feuergefechte ein, denn der Rückstoß ist zusätzlich nicht kontrollierbar.