3. Liga: Christian Titz hat den 1. FC Magdeburg mehr als gerettet

Bekanntlich sah es danach lange Zeit gar nicht aus und die simple Rettungsbotschaft für den Monat Mai 2021 hätte in weiten Teilen der Saison jedem Magdeburger Fan als erreichtes Saisonziel definitiv ausgereicht.

Christian Titz hat Magdeburg auf den Kopf gestellt

Als sie dann in Magdeburg Christian Titz aus dem Hut zauberten , waren die meisten überrascht und sehr viele auch ganz schön skeptisch.

Titz hatte doch in der Vorsaison nicht mal in der Regionalliga mit Rot-Weiss Essen seine Ziele erreicht und war nun wirklich nicht der, dem hier sofort alle zujubelten. Und dann noch dieser Einstand. Drei Niederlagen in den ersten drei Spielen. Das konnte doch nichts werden.