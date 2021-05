Niederlande ohne van Dijk bei der EM

Die Niederlande müssen bei der Fußball-Europameisterschaft auf Abwehr-Star Virgil van Dijk verzichten. Nach seinem Kreuzbandriss im vergangenen Oktober sagte der Weltklasse-Innenverteidiger vom FC Liverpool nun seine EM-Teilnahme ab. Körperlich sei es für ihn die richtige Entscheidung, "nicht zur EM zu fahren und in der Sommerpause in die letzte Reha-Phase zu gehen", sagte van Dijk am Mittwoch auf der Webseite der Reds.