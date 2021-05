Brief-Affäre: DOSB-Vorstandschefin Rücker kündigt Aufklärung der Vorwürfe an

"Das anonyme Schreiben, das in der vergangenen Woche öffentlich wurde, hat uns im DOSB-Führungsteam und auch mich persönlich sehr betroffen gemacht", sagte Rücker in einer Mitteilung vom Mittwoch. Am vergangenen Donnerstag hatte ein anonym versendeter und angeblich aus der DOSB-Belegschaft stammender Offener Brief mit Vorwürfen gegen DOSB-Präsident Alfons Hörmann für Aufregung im deutschen Sport gesorgt.