Thomas Müller: Als Oldtimer mit leichten Gebrauchsspuren zur EM

Jogi Löw nimmt ihn also doch mit . Den 31-Jährigen.

Als Auto bist du mit 31 offiziell Oldtimer und darfst ein Sonderkennzeichen tragen. So eins mit einem "H" hintendran. Die Voraussetzungen erfüllt Thomas Müller: "Nur leichte, angemessene Gebrauchsspuren, kein Fehlen wesentlicher Teile, keine erkennbaren Unfallrestschäden oder Anzeichen unsachgemäßer Instandsetzung", so verlangt's der TÜV. (Bericht: Löw gibt EM-Kader am 19. Mai bekannt)