Dota 2 Supporters Club: Abzocke oder echter Mehrwert?

DPC Supporters Clubs: "Zu teuer", sagen die Fans

Die Unterstützungspakete kommen in drei Wertigkeiten daher: Bronze, silber und gold. Für das günstigste Paket sind derzeit 1.65 Euro fällig, während das teuerste stolze 16.95 Euro kostet. 50 Prozent der Einnahmen werden direkt an das jeweilige Team weitergereicht. So können nun auch Teams unterstützt werden, die finanziell weniger gut aufgestellt sind oder keine große Organisation im Rücken haben. Derzeit sind lediglich 17 Teams im Supporters Club aufgeführt, unter anderem Team Secret, Nigma, Evil Geniuses und Alliance. Weitere Teams sollen nach und nach folgen.