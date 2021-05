Steffen Baumgart: Kein Kontakt zum FC Schalke vor Wechsel zu Köln

Der kommende Coach der Geißböcke, der den aktuellen Zweitligist SC Paderborn bis in die Bundesliga geführt hatte, war vor seiner Entscheidung durchaus umworben. "Ich durfte mich in den vergangenen Wochen mit größeren Klubs beschäftigen. Das ist für mich nicht selbstverständlich", sagte er am Dienstag im SPORT1-Interview.