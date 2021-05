FC Bayern: Robert Lewandowski bekennt sich zum FC Bayern, "bin sehr glücklich"

Was ist dran an den Bayern-Gerüchten um Sancho und Lewy?

Torjäger Robert Lewandowski bekennt sich zum FC Bayern München. Der Pole fühlt sich "sehr glücklich" beim Rekordmeister und will weiter Erfolge sammeln.

Doch für den Polen kommt ein Wechsel zu einem anderem Klub in absehbarer Zeit offenbar nicht in Frage. ( Service: Spielplan und Ergebnisse der Bundesliga )

"Die Wahrheit ist, dass ich einen Vertrag bei Bayern habe und sehr glücklich in diesem Verein bin", stellte der Angreifer im Interview mit Tuttosport klar.

"Wir reden hier über einen der drei bis vier wichtigsten Klubs in Europa und der Welt", führte Lewandowski weiter aus. Bis 2023 ist der Torjäger noch an den FC Bayern vertraglich gebunden. "Um bei Bayern zu spielen, muss man eine Regel kennen und akzeptieren: Man muss jedes Jahr gewinnen und Trophäen in die Höhe recken. Die Erwartungen sind sehr hoch. Man muss immer der Beste sein."