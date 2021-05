Formel 1: Lewis Hamilton mit Vorwürfen gegen Red Bull - FIA reagiert

Was der siebenmalige Weltmeister damit meinte: Die Konkurrenz verwendet einen Flügel, der sich auf den Geraden nach hinten verbiegt, um so einen größeren Topspeed zu generieren. In den Kurven geht er wieder in seine Ausgangsposition zurück, um für den größtmöglichen Abtrieb zu sorgen. (Service: Fahrerwertung der Formel 1)