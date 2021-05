Uschi Müller über Tor-Rekord: "Gerd würde es Lewandowski gönnen"

Gerd Müller würde Bayern Münchens Torjäger Robert Lewandowski den 40-Tore-Rekord in der Fußball-Bundesliga laut Ehefrau Uschi nicht übel nehmen.

"Bomber" Gerd Müller würde Bayern Münchens Torjäger Robert Lewandowski den 40-Tore-Rekord in der Fußball-Bundesliga laut Ehefrau Uschi nicht übel nehmen. "Der Gerd würde es ihm gönnen. Er wäre der Erste, der gratulieren würde", sagte sie der Sport Bild: "Er wunderte sich immer, dass ihn nicht längst schon jemand eingeholt hat."

Lewandowski steht bei 39 Saisontoren in der Bundesliga und liegt damit nur einen Treffer hinter Bayern-Legende Müller (75), der in der Saison 1971/72 auf 40 Tore kam. Lewandowski hat am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim SC Freiburg und zum Saisonabschluss gegen den FC Augsburg (22. Mai) zwei weitere Gelegenheiten, um den Rekord zu brechen.