Julian Nagelsmann: Oliver Kahn und Oliver Mintzlaff über Ablösesumme

Erstens müsse ein möglicher Deal vor dem Pokal-Halbfinale gegen Werder Bremen über die Bühne gehen - und zweites wollte der RB-Boss eine "exorbitante Ablöse" für seinen Coach sehen. Die Bedingungen wurden bekanntlich erfüllt, Nagelsmann tritt bei den Münchnern in der neuen Saison das schwere Erbe von Hansi Flick an.

Er habe Nagelsmann die Türe nur deshalb aufgemacht, weil dieser ihm schon bei seiner Ankunft in Leipzig einst von dem "Lebenstraum" Bayern München erzählt hatte. Dem eigenen Trainer kam man also entgegen - dem FCB nicht. Leipzig sei in den Gesprächen, geführt mit den Bayern-Vorständen Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic, nicht von seinem Kurs abgewichen, erklärte Mintzlaff.