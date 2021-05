Manchester City: Fans feiern Premier-League-Meisterschaft vor dem Stadion

Meister-Party in Manchester © AFP/SID/PAUL ELLIS

Hunderte Fans des englischen Fußballmeisters Manchester City haben sich am Dienstag nach der "Couch-Meisterschaft" zu Feierlichkeiten vor dem Stadion getroffen.

Die Anhänger der Skyblues um Teammanager Pep Guardiola und Nationalspieler Ilkay Gündogan zündeten nach der siebten Meisterschaft blaue Fackeln, schwenkten Fahnen und stimmten fröhlich Fangesänge an.

Bis zu 10.000 City-Fans beim letzten Heimspiel

Aufgrund der Lockerungen der Corona-Bestimmungen in England werden bis zu 10.000 City-Fans beim abschließenden Heimspiel gegen Everton am 23. Mai im Stadion mit dabei sein, wenn das Team die Trophäe in Empfang nimmt.